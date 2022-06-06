Necip Olgun: "Malatyaspor'u değil Malatyaspor'un borcunu satın alıyorum" - Son Dakika
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Necip Olgun: "Malatyaspor'u değil Malatyaspor'un borcunu satın alıyorum"

06.06.2022 19:42
Necip Olgun: "Malatyaspor'u değil Malatyaspor'un borcunu satın alıyorum"

Malatyaspor'un eski yöneticilerinden Necip Olgun, sarı-kırmızılı kulübü bütün borçlarıyla alarak yeniden ayağa kaldırmak için yöneticilerle yaptığı görüşmenin olumsuz geçtiğini ve kendisinden 2 milyon 500 bin TL para istendiğini söyledi.

Malatyaspor'un eski yöneticilerinden Necip Olgun, sarı-kırmızılı kulübü bütün borçlarıyla alarak yeniden ayağa kaldırmak için yöneticilerle yaptığı görüşmenin olumsuz geçtiğini ve kendisinden 2 milyon 500 bin TL para istendiğini söyledi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde açıklamalarda bulunan Malatyaspor'un eski yöneticilerinden Necip Olgun, Yeni Malatyaspor'u yeniden ayağa kaldırmak için kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmenin olumsuz geçtiğini belirterek, "2001 yılında Malatyaspor'a yönetici olduğumuz dönem, dönemin Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi'den kulübü teslim aldım. Ben de Hikmet Tanrıverdi'ye teslim etmiştim. O dönem çok zor günler geçirdik ama çok iyi şeyler yaptık. Görevi bıraktıktan sonra da Malatyaspor amatör lige kadar düştü. Yaklaşık 11 sene oldu. Bu süre içerisinde izledim. Baktım ki hiç kimse efsaneyi yeniden ayağa kaldırmak için hiçbir şey yapılmıyor. Ama bundan önceki süreçte de Malatyaspor 2. Lig'e düştüğünde de yine aday olmuştum. O zaman 50 milyon TL borç söz konusuydu. Ben Malatyaspor için her zaman varım. O dönemde yine birtakım oyunlar yaptılar. Bundan 15-20 sene önce gelip benden tribüne girmek için bilet almak isteyen kardeşlerimiz, bu sene Arapgirspor maçı öncesi benden prim isteyen kardeşimiz, ben Malatyaspor'a talip olduğumu söylediğimde benden 2 milyon 500 bin TL para istediler" şeklinde konuştu.

Kulübü devir almak için yöneticileri ziyaret ettiğini ifade eden Olgun, "Kulübü yeniden ayağa kaldırmak için aday olduğumu söylediğimde kulüp başkanının yanına giderek ziyaret etmek istedim. Malatyaspor'a talip olduğumu söyledim. Önce Malatyaspor'un tesis sorununu çözmem gerektiğini söyledim. Bu sorunu çözüp, inşallah Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkaracağız dedim. Ben Malatyaspor'u değil, Malatyaspor'un borcunu satın alıyorum. Bu borçta tahmini olarak 30-35 milyon TL olarak gösteriliyor. Şu an amatör ligde hiçbir şeyi olmayan ve sadece 30-35 milyon TL borcu olan bir kulüp. Ben bu borcu temizleyip bu takımı üst lige çıkarmak istediğimi söyledim. Ama bu arkadaşlar Malatyaspor'u satmayı kafalarına koymuşlar. Neyi satacaklarını bilmiyorum" diye konuştu.

"35 milyon TL borcu sıfırlayacağımın sözünü veriyorum"

Malatyalı olarak Yeni Malatyaspor'un gidişatının kendisini üzdüğünü dile getiren Olgun, "Ben Malatyalı olduğum için bugün futbolda gelinen nokta için çok üzülüyorum. Yeni Malatyaspor'un mali kongresine misafir olarak katıldım. Hiçbir şekilde kurtulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü şehir, esnaf, halk bölünmüş. Önce birlik beraberlik sağlanması lazım. Malatya'da bir yatırımım söz konusu. Bu yatırımı yapacağım için ayda 15-20 gün Malatya'da sürem geçecek. Bu süre içinde Malatyaspor'u bulunduğu konumdan çıkarmak istiyorum. 35 milyon TL borcu sıfırlayacağımın sözünü veriyorum. Belediye başkanımızdan da Malatyaspor'a ait tesisleri geri iade edilmesini istedim. Malatyaspor'u düzgün ve kurumsal bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Bu yolda yürümek için harekete geçtim ancak mevcut yönetim kulübü vermek istemedi" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necip Olgun: 'Malatyaspor'u değil Malatyaspor'un borcunu satın alıyorum' - Son Dakika

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