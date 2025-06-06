Nedeni de belli! Galatasaray\'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Süper Lig devi Galatasaray, transferde hareketli bir döneme hazırlanıyor. İç transferde oldukça yorucu bir yaz dönemi geçirecek olan Cim Bom'da ilk küçük çaplı kriz patlak verdi.

YÖNETİME İLETTİ

Forvet hattının en kritik isimlerinden biri olan Alvaro Morata, ülkesine dönmek istediğini kulübe bildirdi. Milan'dan kiralanan ve sözleşmesi devre arasına kadar devam eden, aynı zamanda satın alma opsiyonu da Galatasaray'da bulunan İspanyol santrforun ayrılma isteğinin sebebi ise belli oldu.

NEDENİ DE BELLİ

Galatasaray'a çift santrfor oynamak üzere geldiğini hatırlatan Morata, Icardi'nin dönüşü ve kulübün Osimhen transferiyle ilgili yoğun çalışmaları üzerine durumunu tekrar gözden geçirdi.

Sezonun son haftalarında da ilk 11'de oynamamasıyla ilgili sitemini dile getiren Morata, yeni sezonda da bu garantiyi alamadığı için sözleşmesini feshetme talebinde bulundu. 32 yaşındaki golcünün bonservisi hâlâ Milan'da.