Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı - Son Dakika
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Spor

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray\'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
06.06.2025 11:18
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Morata, Icardi'nin dönüşü ve kulübün Osimhen transferiyle ilgili yoğun çalışmaları üzerine durumunu tekrar gözden geçirdi. Sezonun son haftalarında da ilk 11'de oynamamasıyla ilgili sitemini dile getiren Morata, yeni sezonda da bu garantiyi alamadığı için sözleşmesini feshetme talebinde bulundu.

Süper Lig devi Galatasaray, transferde hareketli bir döneme hazırlanıyor. İç transferde oldukça yorucu bir yaz dönemi geçirecek olan Cim Bom'da ilk küçük çaplı kriz patlak verdi.

YÖNETİME İLETTİ

Forvet hattının en kritik isimlerinden biri olan Alvaro Morata, ülkesine dönmek istediğini kulübe bildirdi. Milan'dan kiralanan ve sözleşmesi devre arasına kadar devam eden, aynı zamanda satın alma opsiyonu da Galatasaray'da bulunan İspanyol santrforun ayrılma isteğinin sebebi ise belli oldu.

NEDENİ DE BELLİ

Galatasaray'a çift santrfor oynamak üzere geldiğini hatırlatan Morata, Icardi'nin dönüşü ve kulübün Osimhen transferiyle ilgili yoğun çalışmaları üzerine durumunu tekrar gözden geçirdi.

Sezonun son haftalarında da ilk 11'de oynamamasıyla ilgili sitemini dile getiren Morata, yeni sezonda da bu garantiyi alamadığı için sözleşmesini feshetme talebinde bulundu. 32 yaşındaki golcünün bonservisi hâlâ Milan'da.

Alvaro Morata, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    EN DOĞRUSU GİTMEN, İCARDİ GELINCE IKI HAREKETSIZ ADAM KALDIRMAZ TAKIM 79 1 Yanıtla
  • Sergen:
    pivot forvet oynadığında iyi top tutuyor ve etrafını besliyor. güzel adam ama zaten milli takım için sürekli 11 oynaması gerektiğinden ayrılacak. muhtemelen de 2 milyon civarı kira ücretinden ve yüksek maaşından çıkmış olacağız. yolun açık olsun :) 64 1 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Takım arkadaşı penaltıdan gol kralı olmuş hatta kaleci bile penaltı kullanmış. Hakem desteği tam gaz ama morataya faydası yok. 2 34 Yanıtla
  • Muhammedd:
    fblilerin yorumlarını görünce öyle rahatlıyorum ki :D yalanlar, ifitiralar, hileler... başarı kazanma çabaları bu ve sonuç lnetlenmiş gibi her sezon herkesin şampiyonluklarını izliyorlar :)) Kayseri 9 eksik gelmiş yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR ve aynı hileli yollara başvurmaya devam ediyorlar... :)) ALLAH var ALLAH, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. " :) 27 0 Yanıtla
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