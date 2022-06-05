Nedim Özbey: "Çok mutluyuz" - Son Dakika
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Nedim Özbey: "Çok mutluyuz"

05.06.2022 18:23
Nedim Özbey: "Çok mutluyuz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, dörtlü finallerde Hırvatistan'da oynayacakları ekipleri bekleyeceklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, dörtlü finallerde Hırvatistan'da oynayacakları ekipleri bekleyeceklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup ederek dörtlü finallere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, namağlup olarak dörtlü finallere katılmaya hak kazandıklarını belirterek, "3-0 kazandık bu galibiyetle burada Trabzon halkının desteğiyle dörtlü finallere namağlup olarak katılmaya hak kazandık. Çok önemli bir seyirci topluluğu vardı. Öncelikle Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutluyorum. Gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum ve burada inanılmaz bir seyircinin bize katkısı ilk set biraz zorlandık, toparlandık kendimize geldik ve aldık. Arkasından öbür sette de çok iyi oynadık. Bundan sonra da dörtlü finallerde Hırvatistan'da oynayacağımız ekiplerimizi bekleyeceğiz onun içinde çok mutluyuz" dedi.

(Ozan Köse/İHA)

Nedim Özbey: Çok mutluyuz
Nedim Özbey: Çok mutluyuz
Nedim Özbey: Çok mutluyuz
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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nedim Özbey: 'Çok mutluyuz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nedim Özbey: "Çok mutluyuz" - Son Dakika
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