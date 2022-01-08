Sarı-Kırmızılılar'da sıcak gelişmeler yaşanabilir. Galatasaray, ligin ikinci yarısındaki ilk maçta evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Süper Lig yarışında artık havlu attığı yorumları yapılan Galatasaray'da taraftarın sabrı doldu taştı.
Tribünlerden Fatih Terim'e ilk kez tepki gösterildi. Deneyimli teknik adam, maç sonunda taraftarı kızdıracak harekette bulundu. Terim, yıkılan futbolcularını soyunma odasına giderken tek tek elini sıkıp moral verdi. Futbolcuların ağır tezahüratları Luyindama'yı ağlattı.
Son Dakika › Spor › Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket - Son Dakika Spor