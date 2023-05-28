Nefes kesen maçta Luton Town tarih yazdı! İşte Premier Lig'e yükselen tüm takımlar - Son Dakika
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Nefes kesen maçta Luton Town tarih yazdı! İşte Premier Lig'e yükselen tüm takımlar

Nefes kesen maçta Luton Town tarih yazdı! İşte Premier Lig'e yükselen tüm takımlar

28.05.2023 10:00

Championship play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Luton Town, penaltılarda Coventry'i 5-4 yenerek 1991-1992 sezonunun ardından ilk kez Premier Lig'e yükseldi. Yeni sezonda dünyanın en iyi liginde boy gösterecek Luton Town, 200 milyon poundluk katılım bedeli alacak. Premier Lig'e yükselen diğer takımlar Burnley ve Sheffield United oldu.

İngiltere Championship play-off finalinde Coventry City ile Luton Town karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken, penaltılarda galibiyete ulaşan takım Luton Town oldu.

KASASINA EN AZ 200 MİLYON POUND KOYACAK

Luton Town, Burnley ve Sheffield United'ın ardından Premier Lig'e yükselen son takım oldu. Luton, Premier Lig'e katılım bedeli olarak en az 200 milyon poundu kasasına koymayı garantiledi.

Nefes kesen maçta Luton Town, tarih yazdı! İşte Premier Lig'e yükselen tüm takımlar

1992'NİN ARDINDAN YENİDEN PREMIER LIG'DELER

Luton Town, 1991-1992 sezonunun ardından Premier Lig'e yükselirken, Coventry City ise 22 yıl sonra dünyanın en iyi ligine dönme şansını kaçırdı.

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Nefes kesen maçta Luton Town tarih yazdı! İşte Premier Lig'e yükselen tüm takımlar Nefes kesen maçta Luton Town tarih yazdı! İşte Premier Lig'e yükselen tüm takımlar

Luton Town, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nefes kesen maçta Luton Town tarih yazdı! İşte Premier Lig'e yükselen tüm takımlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nefes kesen maçta Luton Town tarih yazdı! İşte Premier Lig'e yükselen tüm takımlar - Son Dakika
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