Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi - Son Dakika

İngiltere'de Premier Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Manchester City, Etihad'da ağırladığı Manchester United'ı 4-1'lik skorla geçti.

DE BRUYNE VE MAHREZ'DEN DUBLE

Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçti. Jadon Sancho, 22. dakikada skoru eşitledi. Kevin De Bruyne, 28. dakikada tekrar takımını öne geçti. Riyad Mahrez, 68 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu belirledi.

LIVERPOOL'A 6 PUAN FARK ATTILAR

Manchester City, ligde üst üste ikinci kez kazandı ve en yakın rakibi Liverpool'a 6 puan fark atarak 69 puana yükseldi. Manchester United ise 47 puanda kaldı.