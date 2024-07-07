Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi

Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi

A Milli Takımımız, 1-0 önde götürdüğü maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda etti. Mücadeleye damga vuran isim ise Hollanda'nın kalecisi Verbruggen oldu. Verbruggen, son anlarındaki kurtarışlarıyla takımına yarı finali getirdi.

07.07.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK

Müsabakada ilk gol 35. dakikada geldi. Arda Güler'in ortasına kale sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Samet Akaydin, topu ağlara gönderdi ve takımımızı 1-0 öne geçirdi.

6 DAKİKADA DAĞILDIK

70. dakikada Stefan de Vrij ile eşitliği yakalayan Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile bir gol daha bularak A Milli Takımımız karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yarı finale yükselen taraf Hollanda oldu. Millilerin EURO 2024 macerası ise sona erdi.

SON ANLARDA DÜNYALARI KAÇIRDIK

Mücadeleye damga vuran isim ise Hollanda'nın kalecisi Verbruggen oldu. Verbruggen, son anlarındaki kurtarışlarıyla takımına yarı finali getirdi.

İşteVerbruggen'in o kurtarışları;

Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • serkan null: uğursuz Berlin le gitmeseydi biz bu maçı alirdik 15 10 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Asıl önemli olan bizi oralarda eleyebilecek bir takım olarak istiyorlar, kısacası bizi orada istemiyorlar. 11+hakem rakibimizdi, onca faul verilmedi bu kadar haksızlığa rağmen benim için ülkem galiptir. 12 9 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu: Semih niye oynamadı yada 70de niye girmedi, semihin suçu fbli gslı olmamakmı 11 6 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Saçmalama ne Alakası var hemen gs fb demeyin ya 3 1
  • Hakan Kurt: yaw her maç bu Kenan arzusu nedir arkadaş oynamayan bir oyuncuyu sen 75. dakikaya 80. dakikaya kadar nasıl oyunda tutarsın aklım almıyor tek şutundan başka ne bi orta ne ceza sahasına girip karıştırma ne bi adam kesme eksiltme anca saçına fön çeksin Salih Özcan çok pasif kaldı neyini beklettin 75 e kadar çok yazık ettin hoca . 10 1 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu: Semihin suçu fbli gslı olmamaktı.. Cenkten 50 gömlek daha iyi olan semihi 5 maçta 5 dakika oynatmak, önce semihe sonra bu millete yapılmış olan bir ayıptır... 6 5 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ: Montella yı geçmedik biz. 75 dk 2 gol yiyene kadar ceza sahandan çıkamaz iken oyuncu değişmemek nedir. forvetsiz oyun nedir bütün turnuva boyunca. Montella ve manejer lobisi kazandı milli takım kaybetti. geçmiş olsun ülkem e. 8 1 Yanıtla
  • Ankara null: bu hakemle bu uefa ile gecemedik hersey planli yaa 6 3 Yanıtla
  • V.H. Cumali Bağcı: skor 1-1 iken hocanın değişiklik yapması gerekirdi 2-3 oyuncu birden. Turnuvada en iyi oynadıgımız maçı kaybettik. Ah hoca ahhh. 5 0 Yanıtla
    Hakan Kurt: ne 1-1 sahada 1-0 öndeyken oynayamayan bir kenan ve çok pasif bir Salih Özcan vardı bunu görmemek için kör olmak lazım . 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:54 Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var
00:41 Arda Güler’den alkışlanacak hareket Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti
00:27 A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella’ya kesildi A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
00:11 A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda’ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
00:19 Neler kaçırdık neler A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
23:31 Makinist, Marmaray’ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 01:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement