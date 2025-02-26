Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok - Son Dakika
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Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok

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İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ve Atletico Madrid 4-4 berabere kaldı. İki takımın da ikişer farklı mağlubiyetten geri dönmeyi başardığı maç sonrası oyuncular ve teknik direktörler büyük alkış aldı.

26.02.2025 09:15  Güncelleme: 09:29
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İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Hansi Flick'in ekibi Barcelona evinde Diego Simeone'nin yönetimindeki Barcelona ile Atletico Madrid 4-4 berabere kaldı.

MÜCADELE NEFES KESTİ

Barcelona'nın gollerini 19. dakikada Pedri, 21. dakikada Pau Cubarsi, 41. dakikada Inigo Martinez ve 74. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Atletico Madrid'in gollerini ise 1. dakikada Julian Alvarez, 6. dakikada Antoine Griezmann, 84. dakikada Marcos Llorente ve 90+3'te Alexander Sörloth kaydetti.

RÖVANŞ 2 NİSAN'DA

İki takımın da ikişer farklı mağlubiyetten geri dönmeyi başardığı 90 dakikanın sonrasında iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri büyük alkış topladı. Dev randevunun rövanş maçı 2 Nisan 2025 tarihinde Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.

Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok

Atletico Madrid, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf Çarman:
    Cincon fener Rezil derbiden sonra maç izledik çok şükür. 3 1 Yanıtla
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