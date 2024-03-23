Nemanja Bjelica Basketbol Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika
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Nemanja Bjelica Basketbol Kariyerini Sonlandırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen 35 yaşındaki Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, basketbol kariyerini sona erdirdiğini duyurdu. Bjelica, Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu seçilmişti ve NBA'de de başarılı bir kariyere sahipti.

23.03.2024 22:27  Güncelleme: 22:30
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda da iki farklı dönemde forma giyen 35 yaşındaki Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, parkelere veda ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bjelica, "Hiç kimsenin zamana karşı yarışını kazanamadığını bir yerlerde okumuştum." diyerek 20 yıllık basketbol kariyerini sona erdirdiğini ifade etti.

Kariyerini sonlandıran Nemanja Bjelica, "En iyi oyunumu, Fenerbahçe formasıyla göstererek Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncu (MVP) seçildim." açıklamasını yaptı.

Bjelica, sezon başında Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olmuştu. 2013 ile 2015 yılları arasında da Fenerbahçe formasını terleten Bjelica, THY Avrupa Ligi'nde 2014-2015 normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilmişti.

NBA kariyerinde ise Sırp oyuncu, 7 sezonda Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors formalarını giydi. Bjelica, NBA kariyerinin son adresi olan Warriors ile şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nemanja Bjelica Basketbol Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika

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