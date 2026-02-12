FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi. Kararın ardından mavi-lacivertli kulübün puanı -40'a geriledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a iki ayrı dosya nedeniyle toplam 12 puan tenzili cezası uyguladı.
Verilen ceza sonrası Adana Demirspor, ligde -40 puanla son sırada yer aldı. Kulübün mali ve idari süreçle ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı
