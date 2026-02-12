Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan takımın son hali içler acısı

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi. Kararın ardından mavi-lacivertli kulübün puanı -40'a geriledi.

FIFA'DAN İKİ DOSYA, 12 PUAN TENZİLİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a iki ayrı dosya nedeniyle toplam 12 puan tenzili cezası uyguladı.

LİGDE SON SIRADA

Verilen ceza sonrası Adana Demirspor, ligde -40 puanla son sırada yer aldı. Kulübün mali ve idari süreçle ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.