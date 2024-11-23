Nesibe Aydın, Tarsusspor'u 100-98 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nesibe Aydın, Tarsusspor'u 100-98 Mağlup Etti

Nesibe Aydın, Tarsusspor\'u 100-98 Mağlup Etti

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Tarsusspor'u zorlu bir mücadeleyle yendi.

23.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Yüksel

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 26, Wallace 22, Nared 8, Serfa 23, Merve Arı 2, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 11

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 23, Heal 19, Elif Emirtekin, Alleyne 25, Hurt 21, Ecem Erk 4, Büşra Akgün 6, Banu Şimşek

1. periyot: 35-19

Devre: 57-56

3. periyot: 79-76

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-98 yendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Basketbol, Aydın, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesibe Aydın, Tarsusspor'u 100-98 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Galatasaray, Bodrum FK’yı deplasmanda 1-0 yendi Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 22:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: Nesibe Aydın, Tarsusspor'u 100-98 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.