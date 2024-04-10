Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli para masa tenisçi Nesim Turan, kariyerindeki tek eksik altın madalyayı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tamamlamak istiyor. Turan, Paris'e hazırlık sürecinde turnuvalar ve kamplar yapacak. En büyük rakibi Abdullah Öztürk'le final oynamak isteyen Turan, Paris'ten sonra paralimpik oyunlarına katılmayı düşünmediğini ve siyasi kariyer düşündüğünü belirtti.

10.04.2024 11:04  Güncelleme: 11:04
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Dünya ve Avrupa şampiyonu milli para masa tenisçi Nesim Turan, kariyerindeki tek eksik altın madalyayı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tamamlamak istiyor.

Nesim Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftler ve bireyselde birer paralimpik bronz madalyaya sahip olduğunu hatırlatarak, sıranın altın madalyaya geldiğini vurguladı.

Başarılı sporcu, kota döneminde zorlu ve yorucu bir süreç yaşadıklarını anlatarak, "Paralimpik kotamı alarak yolun ilk kısmını tamamladık. Asıl şimdi Paris'te madalya için serüvene başladım. Hazırlık sürecinde Slovenya ve Çekya'da turnuvalar ve kamplarımız olacak. En iyi şekilde Paris'e gideceğiz. Paralimpik branşlar içinde en fazla madalya alan, masa tenisidir. Bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Altın madalya hedefinin altını çizen Nesim, "Kariyerimde olmayan tek altın madalya, paralimpik oyunları. Paris 2024 için bu beni çok hırslandırıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalyalar aldım. Kariyerimin sonlarına doğru paralimpik şampiyonluğunu yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Abdullah'la final istiyorum"

Sınıf 4 kategorisindeki en büyük rakibi son iki paralimpik oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'le dostluklarını dile getiren Nesim, "Abdullah Öztürk'le final oynamak istiyorum. O finalin sonucu ne olursa olsun ikimiz de altın madalya kazanmış gibi hissedeceğiz. Ülkemize çok büyük başarılar kazandırdık ikimiz. Paris'te de bunun devamının geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Paris'ten sonra bir daha paralimpik oyunlarına katılmayı düşünmediğini aktaran 32 yaşındaki milli sporcu, "Paris benim için son durak olabilir. Uzun yıllar ülkemize sporcu olarak hizmet ettik. Yıllar içerisinde sporculuk hayatımızda nasıl bir antrenör ve yönetici olmamız gerektiğini de gördük. İki tane üst üste dünya şampiyonluğum var. 2026'da da dünya şampiyonu olup tamamlamak istiyorum. Paris, son paralimpik oyunlarım olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi kariyer düşünüyor

Nesim Turan, aktif sporculuk hayatını tamamladıktan sonra Türkiye'deki engelli vatandaşları temsil etmek için siyasi kariyer düşündüğünü dile getirdi.

Milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aktif sporculuk hayatımın ardından siyasi bir kariyer de planlayabilirim. Ülkemizin yüzde 10'unu engelli bireyler oluşturuyor. Engelli bireylerin temsil hakkının daha fazla olmasına inandığım için böyle bir role bürünmek istiyorum. Bahsettiğimiz nüfus 8-10 milyona denk geliyor. Hiç azımsanmayacak bir oran. Ülkem için bu temsiliyet hakkını da elde edersem bu insanların sesini çok daha gür şekilde duyururum. Bir daha Nesim ve Abdullah gibi para masa tenisçiler gelir mi, bilemiyorum. Başarılı sporcularımız var. Ancak bu kadar sürdürülebilir başarı gelir mi, inşallah gelir. Çok isterim bunu."

Kaynak: AA

Abdullah Öztürk, Dünya, Paris, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika

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