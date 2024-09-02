Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S4 sınıfında milli sporcu Nesim Turan, çeyrek finale yükseldi.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Nesim, S4 sınıfında son 16 turunda Şili'den Maximiliano Rodriguez'le karşılaştı.

Rakibini 11-13, 11-6, 11-4 ve 12-10'luk setlerle 3-1 yenen Nesim Turan çeyrek finale adını yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek final müsabakasına 4 Eylül Çarşamba günü çıkacak.

Rio 2016 ve Paris 2020'de takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalya sahibi olan Nesim Turan, çeyrek final maçını da geçmesi durumunda kariyerinin 4. paralimpik oyunlar madalyasını almayı garantileyecek.