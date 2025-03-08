Nesine 2. Lig'de 26. hafta, yapılan 4 maçla başladı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Beyaz Grup
Beykoz Anadoluspor- Sarıyer: 0-6
Sincan Belediyesi Ankaraspor- İnegölspor: 6-0
Karaköprü Belediyespor-İskenderunspor: 2-0
Kırmızı Grup
Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi: 3-0
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 26. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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