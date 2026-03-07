Nesine 2. Lig'de 29. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasına 6 maçla devam edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sonuçlar şöyle:

GMG Kastamonuspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

Karacabey Belediyespor-Altınordu: 2-1

Kepezspor-Sultan Su İnegölspor: 0-0

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Muğlaspor-Adana 01 FK: 2-0