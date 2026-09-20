Nesine 2. Lig'de 3. hafta 11 maçla geride kaldı, Kırmızı'da 6, Beyaz'da 5 maç oynandı

Nesine 2. Lig'de 3. hafta 11 maçla geride kaldı, Kırmızı'da 6, Beyaz'da 5 maç oynandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 3. hafta, Kırmızı Grup'ta 6 ve Beyaz Grup'ta 5 olmak üzere 11 maçla geride kaldı. Haftanın sonuçları arasında KCT 1461 Trabzon FK-Ankara Demirspor 2-2, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sakaryaspor 1-3 ve Somaspor-Muşspor 1-3 yer aldı.
Nesine 2. Lig'de 3. hafta yapılan 11 maçla tamamlandı.
Ligin 3. haftasında Kırmızı Grup'ta 6, Beyaz Grup'ta 5 maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
KCT 1461 Trabzon FK- Ankara Demirspor: 2-2
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Sakaryaspor: 1-3
Kütahyaspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 0-1
Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2
Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Fethiyespor-12 Bingölspor: 1-1
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor-Hatayspor: 1-0
Efor Çay Erbaaspor-Sebatspor: 3-2
68 Aksaray Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 1-1
Somaspor-Muşspor: 1-3
Isbaş Isparta 32-Güzide Gebzespor: 3-3
Kaynak: AA
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