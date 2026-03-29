Nesine 2. Lig'de 30. ve 33. Haftalar Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesine 2. Lig'de 30. ve 33. Haftalar Tamamlandı

29.03.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta haftanın maç sonuçları açıklandı. Kırmızı Grup'ta Mardin galip geldi.

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30, Beyaz Grup'un ise 33. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Kırmızı Grup

Mardin 1969-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Ankara Demirspor-Menemen FK: 2-0

Güzide Gebzespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0

Aliağa Futbol-ISBAŞ Isparta 32: 1-5

Beyaz Grup

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2

GMG Kastamonuspor-Batman Petrolspor: 1-2

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Karacabey Belediyespor: 2-2

Muğlaspor-Altınordu: 0-1

Beykoz Anadoluspor-MKE Ankaragücü: 1-3

Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de 30. ve 33. Haftalar Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 19:48:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Nesine 2. Lig'de 30. ve 33. Haftalar Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.