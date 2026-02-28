Nesine 2. Lig'de Haftanın Maçları - Son Dakika
Nesine 2. Lig'de Haftanın Maçları

28.02.2026 18:31
2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 26 ve 28. hafta maçları başladı. Maç sonuçları açıklandı.

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta, oynanan 4'er karşılaşmayla başladı.

Ligde oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Fethiyespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 1-1

Aliağa Futbol-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0

Güzide Gebzespor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 1-0

Bursaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 6-0

Beyaz Grup

Merkür Jet Erbaaspor-Beykoz Anadoluspor: 2-1

Sultan Su İnegölspor-Bucaspor 1928: 4-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor: 0-0

MKE Ankaragücü-Karaman FK: 1-0

Kaynak: AA

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
