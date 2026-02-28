Nesine 2. Lig'de Haftanın Maçları

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta, oynanan 4'er karşılaşmayla başladı.
Ligde oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Fethiyespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 1-1
Aliağa Futbol-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0
Güzide Gebzespor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 1-0
Bursaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 6-0
Beyaz Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Beykoz Anadoluspor: 2-1
Sultan Su İnegölspor-Bucaspor 1928: 4-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor: 0-0
MKE Ankaragücü-Karaman FK: 1-0
