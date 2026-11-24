Nesine 2. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktörlük için Mustafa Kaplan ile anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Başkent ekibinin duyurusunda Kaplan ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dilenerek Ankaraspor ailesine hoş geldin denildi.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile anlaşmaya varmıştır. Yeni görevinde kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyor, Ankaraspor ailemize hoş geldin diyoruz! Birlikte daha güçlü!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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