Nesine 2. Lig'in 5. haftası 7 maçla başladı, 1461 Trabzon FK Serikspor'u 4-1 yendi

Nesine 2. Lig'in 5. haftası 7 maçla başladı, 1461 Trabzon FK Serikspor'u 4-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'in 5. haftası bugün oynanan 7 maçla başladı. Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK, Serikspor'u 4-1 yendi; Sakaryaspor ve Karacabey Belediyespor da kazandı. Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol, Muşspor, Menemen FK ve Isparta 32 galip geldi.
Futbolda Nesine 2. Lig'in 5. haftası, oynanan 7 maçla başladı.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK- Serikspor: 4-1
Kırklarelispor- Sakaryaspor: 1-3
Fethiyespor- Karacabey Belediyespor: 0-1
Beyaz Grup:
Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol: 2-4
İnegöl Kafkasspor-Muşspor: 0-1
Menemen FK-Adana Demirspor: 2-0
İSBAŞ Isparta 32-Hatayspor: 1-0
Kaynak: AA
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