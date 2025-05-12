Nesine 2. Lig Play-Off İkinci Tur İlk Maçları Oynandı

Nesine 2. Lig'de play-off ikinci tur ilk maçları oynandı.
Artı Değer Vanspor, sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile 2-2 berabere kaldı. Altınordu, ağırladığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti.
İkinci tur rövanş müsabakaları 16 Mayıs Cuma günü yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, play-off üçüncü turuna yükselecek.
Nesine 2. Lig play-off ikinci tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
16 Mayıs Cuma:
16.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi)
16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor (Dağılgan)
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