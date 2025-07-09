Nesine 2. ve 3. Lig Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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Nesine 2. ve 3. Lig Fikstürü Çekildi

Nesine 2. ve 3. Lig Fikstürü Çekildi
09.07.2025 19:57
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2025-2026 sezonu Nesine 2. ve 3. Lig fikstürü Ankara'da düzenlenen törenle belirlendi.

Nesine 2. ve Nesine 3. Lig'in 2025-2026 sezonu fikstürü, Ankara'da çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Ankara'daki olağan mali genel kurul toplantısı sonrasında JW Marriott Hotel'de Nesine 2. ve Nesine 3. Lig'in yeni sezon fikstür çekimleri gerçekleştirildi.

Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ile kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Yeni sezon Nesine 2. Lig'de 24 Ağustos, Nesine 3. Lig'de ise 7 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Kırmızı Grup

Arnavutköy Belediyesi FK-Kırklarelispor

Ankara Demirspor-Fethiyespor

Somaspor-Güzide Gebzespor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Menemen FK

Adanaspor- Isparta 32 Spor

Yeni Malatyaspor-Bursaspor

KCT 1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor

Aliağa Futbol- Kahramanmaraş İstiklalspor

Muşspor- Mardin 1969 Spor

Beyaz Grup

Batman Petrolspor-İnegölspor

Karacabey Belediyespor-Kepezspor

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor

Altınordu-Merkür Jet Erbaaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor

Karaman FK- Bucaspor 1928

GMG Kastamonuspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor

Elazığspor-Adana 01 FK

Nesine 3. Lig gruplarında ilk hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

1. Grup

Galata Spor Kulübü-Edirnespor

Etimesgutspor-Silivrispor

1923 Mustafa Kemalpaşaspor-Fethiye İdmanyurdu

İnkılap Futbol SK- Küçükçekmece Sinop SK

İnegöl Kafkasspor- Çankaya SK

Beykoz İshaklıspor-Yeşil Yalova FK

Çorluspor 1947-Bulvarspor

Polatlı 1926 SK- Bursa Nilüfer FK

2. Grup

Kahramanmaraşspor- Kilis Belediyespor

Erciyes 38 Futbol SK-Türk Metal 1963 Spor

Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor

Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor

12 Bingölspor- Karaköprü Belediyespor

Suvermez Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt

Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor

Kırıkkale FK- Ağrı 1970

3. Grup

Pazarspor-Smart Holding Çayelispor

Tokat Belediye Plevnespor-Zonguldakspor

Giresunspor-Amasyaspor

Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor

Artvin Hopaspor- Orduspor 1967

Düzcespor- Yozgat Belediyesi Bozokspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor

52 Orduspor FK- Karabük İdmanyurdu

4. Grup

Denizli İdmanyurdu Güreller SK- İzmir Çoruhlu FK

Ayvalıkgücü Belediyespor-Ülkea Nazillispor

Tire 2021 FK-Belediye Kütahyaspor

Efeler 09 Spor-Balıkesirspor

Karşıyaka-Afyonspor

Uşakspor-Altay

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Alanya 1221 Futbol

Eskişehirspor-Anadolu Üniversitesi

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesine 2. ve 3. Lig Fikstürü Çekildi - Son Dakika

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