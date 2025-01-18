Nesine 3. Lig'in 16. haftasında 5 maç yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 2-3
2. Grup:
Silivrispor-Smart Holding Çayelispor: 2-1
3. Grup:
Yarın:
52 Orduspor-Osmaniyespor: 2-1
4. Grup:
Bursa Nilüfer Futbol-7 Eylül Turgutlu 1984: 3-0
İzmir Çoruhlu FK- Denizlispor: 2-0
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 16. Haftası Sonuçları - Son Dakika
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