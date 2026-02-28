Nesine 3. Lig 23. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Nesine 3. Lig 23. Hafta Maç Sonuçları

28.02.2026 18:34
Nesine 3. Lig'in 23. hafta maçları tamamlandı, çeşitli sonuçlar alındı.

?Nesine 3. Lig'in 23. haftası, gruplarda oynanan 14 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Galataspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 3-1

Yalova FK 77-Küçükçekmece Sinopspor: 0-0

Astor Enerji Çankayaspor-Silivrispor: 1-3

İnkılap Futbol-Kestel Çilekspor: 0-0

2. Grup:

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-2

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-12 Bingölspor: 1-1

MDGRUP Osmaniyespor-Silifke Belediyespor: 1-1

3. Grup:

52 Orduspor-Artvin Hopaspor: 3-0

Amasyaspor-Çayelispor: 2-0

Karabük İdmanyurdu-1926 Bulancakspor: 1-0

4. Grup:

Tire 2021 FK-Oktaş Uşakspor: 0-1

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Denizli İdmanyurdu 1959: 0-1

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-İzmir Çoruhlu FK: 1-0

Eskişehirspor-Afyonspor: 3-0

Kaynak: AA

Maç Sonuçları, Futbol, Spor, Son Dakika

