Nesine 3. Lig'de 2. hafta sona erdi, Gölcükspor ve Balıkesirspor farklı kazandı
Nesine 3. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı. Gölcükspor Silivrispor'u 2-0, Balıkesirspor Alanya 1221'i 0-3 yendi; Uşakspor-Eskişehirspor maçı 2-2 berabere bitti.
Nesine 3. Lig'de 2. hafta maçları sona erdi.
Sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Gölcükspor-Silivrispor: 2-0
Zonguldakspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2
2. Grup:
Alanya 1221- Balıkesirspor: 0-3
Gemlik Sümerbey-Etimesgutspor: 1-0
Uşakspor- Eskişehirspor: 2-2
Denizli İdmanyurdu 1959-Bursa Yıldırımspor: 0-2
3. Grup:
ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Diyarbekirspor: 3-0
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Ayos Osmaniyespor: 2-1
1964 Silifkespor-Ağrı 1970: 1-1
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig'de 2. hafta sona erdi, Gölcükspor ve Balıkesirspor farklı kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?