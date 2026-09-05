Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu açıldı; Bursa Yıldırımspor, Söke 1970'i 1-0 yendi
Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu, 2. Grup'ta oynanan açılış maçıyla başladı. Bursa Yıldırımspor, Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde Söke 1970'i 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu, 2. Grup'ta yapılan tek maçla açıldı.
Ligde sezonun açılış maçında Bursa Yıldırımspor, Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde Söke 1970'i konuk etti.
Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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