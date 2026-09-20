Nesine 3. Lig'de 3. hafta 16 maçla bitti, 1. Grup'ta 6, diğer gruplarda beşer maç var

Nesine 3. Lig'de 3. hafta 16 maçla bitti, 1. Grup'ta 6, diğer gruplarda beşer maç varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 3. hafta, kapanış günü oynanan müsabakalarla toplam 16 karşılaşmayla tamamlandı. Kapanış günü 1. Grup'ta 6, 2. ve 3. Grup'ta beşer maç oynanırken Gaziemirspor, Denizli İdmanyurdu 1959'u 5-0 yendi.
Nesine 3. Lig'de 3. hafta yapılan 16 müsabakayla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde 1. Grup'ta 6, 2 ve 3. Grup'ta beşer maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Amasyaspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 2-2
Galataspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
Yalova FK 77 Spor-Gölcükspor: 3-3
İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor: 0-2
Beykoz Anadoluspor-Tokat Belediyespor: 2-2
Orduspor 1967-Beykoz İshaklıspor: 3-0
2. Grup
Etimesgutspor-Bucaspor 1928: 2-0
Kepezspor-Söke 1970: 1-1
Eskişehir Anadoluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-0
Altay-Gemlik Sümerbey: 1-2
Gaziemirspor- Denizli İdmanyurdu 1959: 5-0
3. Grup
Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Bitlis 1916 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir: 3-1
Adanaspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-3
1964 Silifkespor-Karaman FK: 3-0
Kırıkkale FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
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