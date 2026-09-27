Nesine 3. Lig'de 4. hafta 19 maçla bitti, Eskişehirspor Balıkesirspor'u 7-1 yendi

Nesine 3. Lig'de 4. hafta 19 maçla bitti, Eskişehirspor Balıkesirspor'u 7-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 4. hafta, 1, 2 ve 3. Grup'ta oynanan 19 karşılaşmayla sona erdi. Eskişehirspor Balıkesirspor'u 7-1, Malatya Yeşilyurtspor Adanaspor'u 8-0 yendi; Bucaspor 1928 ise Altay'a 2-1 mağlup oldu.
Nesine 3. Lig'de 4. hafta oynanan 19 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde haftanın açılış gününde 1, 2 ve 3. Grup'ta yapılan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Pazarspor-Karabük İdmanyurdu: 0-1
Fatsa Belediyespor-Yalova FK 77: 3-0
Tokat Belediyespor-Galataspor: 1-3
Düzce Cam Düzcespor-İnkılap Futbol: 1-1
Karadeniz Ereğli 1980-Amasyaspor FK: 1-0
Kartal Bulvar Kartalimen-Silivrispor: 1-0
Büyükçekmecegücü-Beykoz Anadoluspor: 0-0
2 Grup
Söke 1970-Eskişehir Anadoluspor: 1-1
Uşakspor-1922 Akşehirspor: 3-0
Gemlik Sümerbey-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Denizli İdmanyurdu 1959-Kepezspor: 0-0
Eskişehirspor- Balıkesirspor: 7-1
Bucaspor 1928-Altay: 1-2
3. Grup
Ejderoğlu Kırşehir-1964 Silifkespor: 4-0
Karaman FK-Ağrı 1970: 0-1
Açıkalın Erciyes 38-Kırıkkale FK: 2-1
Niğde Belediyesispor-Bitlis 1916: 2-1
Yeni Mersin İdmanyurdu-Diyarbekirspor: 2-1
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