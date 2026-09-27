Nesine 3. Lig'de 4. hafta 19 maçla bitti, Eskişehirspor Balıkesirspor'u 7-1 yendi - Son Dakika
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Nesine 3. Lig'de 4. hafta 19 maçla bitti, Eskişehirspor Balıkesirspor'u 7-1 yendi

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Nesine 3. Lig'de 4. hafta, 1, 2 ve 3. Grup'ta oynanan 19 karşılaşmayla sona erdi. Eskişehirspor Balıkesirspor'u 7-1, Malatya Yeşilyurtspor Adanaspor'u 8-0 yendi; Bucaspor 1928 ise Altay'a 2-1 mağlup oldu.

Nesine 3. Lig'de 4. hafta oynanan 19 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde haftanın açılış gününde 1, 2 ve 3. Grup'ta yapılan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Pazarspor-Karabük İdmanyurdu: 0-1

Fatsa Belediyespor-Yalova FK 77: 3-0

Tokat Belediyespor-Galataspor: 1-3

Düzce Cam Düzcespor-İnkılap Futbol: 1-1

Karadeniz Ereğli 1980-Amasyaspor FK: 1-0

Kartal Bulvar Kartalimen-Silivrispor: 1-0

Büyükçekmecegücü-Beykoz Anadoluspor: 0-0

2 Grup

Söke 1970-Eskişehir Anadoluspor: 1-1

Uşakspor-1922 Akşehirspor: 3-0

Gemlik Sümerbey-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Kepezspor: 0-0

Eskişehirspor- Balıkesirspor: 7-1

Bucaspor 1928-Altay: 1-2

3. Grup

Ejderoğlu Kırşehir-1964 Silifkespor: 4-0

Karaman FK-Ağrı 1970: 0-1

Açıkalın Erciyes 38-Kırıkkale FK: 2-1

Niğde Belediyesispor-Bitlis 1916: 2-1

Yeni Mersin İdmanyurdu-Diyarbekirspor: 2-1

Malatya Yeşilyurtspor- Adanaspor: 8-0

Kaynak: AA
BalıkesirsporEskişehirsporAdanasporBucasporMalatyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Nesine 3. Lig'de 4. hafta 19 maçla bitti, Eskişehirspor Balıkesirspor'u 7-1 yendi - Son Dakika
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