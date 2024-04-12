Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükselen milli sporcu Neslihan Arın, madalyayı garantiledi.
Saarbrücken kentindeki organizasyonda Neslihan, çeyrek finalde Fransa'dan Rosy Oktavia Pancasari ile karşılaştı. Müsabakayı 21-15 ve 21-10'luk setlerle 2-0 kazanan Neslihan Arın, adını yarı finale yazdırdı.
Bu sonuçla bronz madalyayı garantileyen milli badmintoncu, yarı finalde İskoçya'dan Kirsty Gilmour ile karşı karşıya gelecek.
Neslihan, Avrupa şampiyonalarında 2021 ve 2022 yıllarında üçüncülük elde etmişti.
Son Dakika › Spor › Neslihan Arın, 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?