Neslihan Yiğit Arın, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, Avrupa Badminton Şampiyonası tek kadınlar kategorisinde üçüncü oldu.
Almanya'nın Saarbrücken şehrinde düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın tek kadınlar kategorisinde yarı finalde İskoç Kirsty Gilmour ile karşı karşıya geldi. Neslihan rakibine 21-18 ve 21-13'lük setlerle 2-0 kaybetti.
Neslihan Yiğit Arın 2021 ve 2022'den sonra 3. kez Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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