Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grup ikincisi olarak veda etti

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grup ikincisi olarak organizasyona veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badminton branşı tek kadınlar kategorisi J Grubu'nda iki karşılaşmaya çıkan Neslihan Yiğit Arın, bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. Organizasyonda son 16 turuna yükselmesi için rakipleri Japon Aya Ohori ile Şilili Ines Lucia Castillo maçının sonucunu bekleyen Milli badmintoncu, Ohori'nin maçı kazanmasının ardından organizasyona grup ikincisi olarak veda etti. - İSTANBUL