Nestor El Maestro: "Bizim için zorlu bir maçtı"

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Kabul etmek gerekiyor, bizim için zorlu bir maçtı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Tabii ki futbolda en önemli olan şey sonuçtur. Özellikle şu anki bizim pozisyonumuzda bulunan takımlar için en önemli şey sonuçtur. Şu anda bulunduğumuz süreçte bu mağlubiyetler bizi mental olarak zorlu bir pozisyona sokuyor. Yapmamız gereken hatalarımızı analiz etmek ve bulmak üzerine çalışıp düzeltmek. Rizespor ilk yarıda bizden daha fazla oyunu kontrol eden taraf oldu. Özellikle orta alanda fiziksel olarak bizden üstünlerdi. İkinci yarıda biz bunu değiştirdik. Daha üstün bir oyunla başladık, kırmızı karta kadar. Kırmızı kart bizim planlarımızı zora soktu. Ama kabul etmek gerekiyor, bizim için zorlu bir maçtı" diye konuştu. - RİZE