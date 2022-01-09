- Nestor El Maestro: "Bu sonuç bizim yolumuza devam etmemiz için güven verecek"

Göztepe Teknik Direktörü Maestro:

"Elimizde bulunan kadromuz, ligde kalmak için yeterli"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu sonuç bizim yolumuza devam etmemiz için güven verecek" dedi. Maestro, ellerinde bulunan kadronun ligde kalmak için yeterli olduğunu ifade ederek, transfer sezonu boyunca yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu. Maestro, "Bizim için büyük ve önemli bir galibiyetti. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bugünkü performansımızı gösterdiğimiz birçok maç oynadık. Bugün en iyi performans diyemesem de en iyi sonucu aldık. Bu sonuç bizim yolumuza devam etmemiz için güven verecek. Antalyaspor bugün üçlü ve dörtlü defans oynadı, biz bunlara karşılık verebildik. Merkezde oyunun kontrolünü elimize aldık. Özellikle dönen toplarda üstündük. Galibiyetin anahtarı da buydu bence" dedi.

"Elimizde bulunan kadromuz, ligde kalmak için yeterli"

Devre arasının çok kısa olduğunu ve 3 gün dinlendikten sonra 8 gün boyunca detaylı bir şekilde çalışmalar yaptıklarını aktaran Maestro, "Bu güzel galibiyette de bu hazırlıkların payının olduğuna inanıyorum. Şu an elimizde bulunan kadromuz, ligde kalmak için yeterli. Sadece iyi bir şekilde çalışmak ve odaklanmak gerekiyor. Yeni oyuncular gelirse de bizi mutlu eder. Takımımızın gücünü artırır ve performansımız açısında bize iyi katkı verir. Şu an için aramıza katılan oyuncular için baştan başkanımız olmak üzere transfer komitemize teşekkür ediyorum. Transfer sezonu süresince yeni gelişmeler olabilir. Aramızdan ayrılanlar ve katılanlar olabilir, bunlar da hiçbirimize sürpriz olmaz" diye konuştu.