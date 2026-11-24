Nestor El Maestro'nun Manisa FK'sı evindeki 2 maçı kazanarak düşme hattından çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nestor El Maestro'nun göreve gelmesinin ardından Manisa Futbol Kulübü, evinde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek düşme hattından çıkarken ilk iç saha sınavında Batman Petrolspor'u 2-1 yenmişti.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Ahmet Pektaş'ın yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, takımının başında evinde 2'de 2 yaptı. Göreve 11'inci hafta sonunda getirilen Maestro ilk maçını deplasmanda oynadı. Manisa FK, dış sahada Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti.
İlk defa siyah-beyazlı taraftarın önüne çıkan Nestor El Maestro ve yönetimindeki Manisa FK, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. Ertesi hafta ise bu kez Ankara Keçiörengücü'ne gurbette 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, sahasında Pendikspor engelini de 2-0 geçip düşme hattından çıktı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Maestro yönetiminde 2 maçını kazanan siyah-beyazlılar gelecek haftalar adına umutlandı.
Kaynak: DHA
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