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Nestor El Maestro: "Penaltılarla elenmek daha üzücü" - Son Dakika

Nestor El Maestro: "Penaltılarla elenmek daha üzücü"

11.02.2022 00:15
Nestor El Maestro: "Penaltılarla elenmek daha üzücü"

Beşiktaş deplasmanında penaltı atışları sonucunda kupanın dışında kalan Göztepe'de Teknik Direktör Nestor El Maestro maçın ardından konuştu.

Beşiktaş deplasmanında penaltı atışları sonucunda kupanın dışında kalan Göztepe'de Teknik Direktör Nestor El Maestro maçın ardından konuştu. Penaltı atışları sonucu elenmenin daha üzücü olduğunu söyleyen Maestro, artık lige odaklanacaklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçın ardından penaltı atışları sonucunda 3-1 kaybederek elenen Göztepe'de Teknik Direktör Nestor El Maestro karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Penaltılarla kaybetmenin üzücü olduğunu söyleyen Maestro, "Üzgünüz çünkü penaltılarla kaybetmek, normal bir şekilde kaybetmekten daha çok üzüyor. Bugün 120 dakika ciddi bir mücadele verdik. Önümüzdeki maçta Hatayspor ile oynayacağız ve onlar dün 90 dakika oynadı. Bu da onlara avantaj sağlıyor. Bu statta Beşiktaş' karşı kendi açık oyunumuzla böyle bir mücadele ortaya koymak oldukça iyiydi" ifadelerini kullandı.

"Kupa bitti, artık lige bakacağız"

Beşiktaş karşısında kazanmaları durumunda bunun moral olarak takıma yansıyacağını söyleyen Nestor El Maestro, "Yensek belki de daha farklı olacaktı bir şeyler. Her takım mümkün olduğunca fazla dinlenip maça çıkmak ister. Kasımpaşa ve Alanyaspor arasında da aynı şey yaşandı ve 1 gün vardı aralarında. Biz hocalar olarak haftalık planlar yaparız. Bugün gerçekten yorulduk ve geç saatte İzmir'e gideceğiz. Ancak iyi bir takımımız var ve yeterince dinlenme sürecimiz olacaktır. Bazı ağrıları olan oyuncularımız var ama ciddi sakatlıklar yok. Bu da iyi bir şey. Kupa mücadelesi bizim adımıza sona erdi ancak ligdeki, ligde kalma mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı - İSTANBUL

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nestor El Maestro: 'Penaltılarla elenmek daha üzücü' - Son Dakika Spor


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