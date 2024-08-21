Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından jokerli hedefsiz oyun ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyun ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile ikas Eyüpspor, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.