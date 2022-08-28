Kapadokya 2. Geleneksel Okçuluk Koşusu, 178 sporcunun katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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Kapadokya 2. Geleneksel Okçuluk Koşusu, 178 sporcunun katılımıyla yapıldı

28.08.2022 18:48
Kapadokya 2. Geleneksel Okçuluk Koşusu, 178 sporcunun katılımıyla yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen Kapadokya 2. Geleneksel Okçuluk Koşusu, 178 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen Kapadokya 2. Geleneksel Okçuluk Koşusu, 178 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

NEVÜ Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, çeşitli illerdeki okçuluk kulüplerinin sporcuları katıldı.

Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Fethi Yöndemli, basın mensuplarına, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği geleneksel hale dönüştürmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, "Yarışmada 18 farklı hedefimiz var. Bu hedeflerin farklı yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla kuralları var. Bunlar, sporcuların geleneksel okçuluk ile geliştirdiği yeteneklerinin öne çıkmasını sağlayacak parkurlar." diye konuştu.

Yarışmaya katılanlardan Atakan Dursun, okçuluğu tarihi bir sporu yaşatmak için seçtiğini aktararak, "Okçuluk, sporcuya disiplin ve sabır katıyor." dedi.

Muhammed Erken ise geleneksel spor dallarına ilgi duymasından dolayı üç yıl önce başladığı okçulukta başarılı olduğunu kanıtlayabilmek için etkinliğe katıldığını söyledi.

Minikler, gençler, büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde yarışan sporcular, tesiste oluşturulan istasyonlarda farklı ok atış teknikleri ile puan topladı.

Sporcuların bazıları, Osmanlı ve Selçuklu dönemi kıyafetleriyle güzel görüntü oluşturdu.

Yarışmada, büyük erkekler kategorisinde Burhan Akay, büyük kadınlarda Banu Sencer, gençlerde Mustafa Yağız Aksoy, miniklerde ise Muhsin Yuşa Uğur birinciliği elde etti.

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Kaynak: AA

Kapadokya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapadokya 2. Geleneksel Okçuluk Koşusu, 178 sporcunun katılımıyla yapıldı - Son Dakika

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