Nevşehir Karting Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir Karting Şampiyonası Tamamlandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kapadokya'da başarıyla gerçekleştirildi.

Nevşehir'de düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı sona erdi.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'ndeki 814 metre uzunluğundaki pistte 55 sporcu, "micro", "mini", "junior" ve "senior" olmak üzere dört kategoride mücadele etti.

MOTUL, Spor Toto ve Nevşehir Belediyesi katkılarıyla Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, dün sıralama turu ve eleme müsabakaları, bugün yarı final ve finallerle devam etti.

Micro kategorisinde erkeklerde Ali Ersin Yücesan birinci, Yiğit Nedim Çelik ikinci, Kerem Çelikyay üçüncü, kadınlarda Nilhan Yeşiltay birinci, Asena Elif Bilgili ise ikinci oldu.

Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk birinciliği kazandı, Asil Yusuf Özbahadır ikinci, Can Aras Akgün ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Tuğba Yeşiltay birinci, Fatma Zeynep Çiçek ikinci, Ela Yeşiltay üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde erkeklerde Rüzgar Tırınk birinci, Uygar Arslan Bilgili ikinci, Can Özler üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elif Yağmur Yeşiltaş birinciliğe ulaştı.

Senior kategorisinde erkeklerde Ateş Birinci ilk, Turhan Erin Ünlüdoğan ikinci ve ?Kaan Ballık üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Zeynep Çukurova birinciliği elde etti.

Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nevşehir Karting Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

12:52
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk’tan olay karar
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
12:49
Manifest konserinde ortalık karıştı Bir anda sahneye atladı
Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı
12:43
Sahillerde yeni dönem Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
Sahillerde yeni dönem! Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 13:09:01. #7.12#
SON DAKİKA: Nevşehir Karting Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.