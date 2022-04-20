NEVÜ Erkek Tenis Takımı 1. Lige yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ Erkek Tenis Takımı 1. Lige yükseldi

20.04.2022 15:43
NEVÜ Erkek Tenis Takımı 1. Lige yükseldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Tenis Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-15 Nisan 2022 tarihlerinde Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Lig Tenis Erkekler Müsabakasına katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Tenis Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-15 Nisan 2022 tarihlerinde Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Lig Tenis Erkekler Müsabakasına katıldı. NEVÜ Erkek Tenis Takımı 31 farklı üniversite takımının katılım sağladığı 2. Lig Tenis Erkek Müsabakalarını 1. olarak tamamlayarak, bir üst lige olan 1. Lige yükseldi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Tenis Erkek Takımı Antrenörü Öğr. Gör. Osman Dişçeken ve sporcular Hilmi Danışman, Oğuz Hakan Sözüer, serhat Tufan ve Utku Batur'u elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - NEVŞEHİR

NEVÜ Erkek Tenis Takımı 1. Lige yükseldi

YORUMLAR
500
Rektör Aktekin, teravih namazına gelen çocukları hediyelerle sevindirdi Rektör Aktekin, teravih namazına gelen çocukları hediyelerle sevindirdi NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor NEVÜ Erkek Tenis Takımı 1. Lige yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
14:30 Şeyma Subaşı "Eski sevgilisinin aldığı lüks hediyeleri sattı" iddialarına ateş püskürdü: Sokak hayvanları için sattım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:52:07. #1.11#
SON DAKİKA: NEVÜ Erkek Tenis Takımı 1. Lige yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement