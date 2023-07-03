Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti. Tonali bu transfer ile İtalyan tarihinin en pahalı oyuncusu olmayı başardı.

70 MİLYON EURO

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kalan Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı. Ada ekibi, İtalyan oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, Milan'a 70 milyon euro ödedi.

TARİHE GEÇTİ

23 yaşındaki Sandro Tonali, Newcastle United'a transfer olarak İtalyan futbol tarihine geçti. Yıldız orta saha oyuncusu, en yüksek bonservis bedeli ödenen İtalyan oyuncu oldu.