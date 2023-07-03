Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti

03.07.2023 15:48

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti. Tonali bu transfer ile İtalyan tarihinin en pahalı oyuncusu olmayı başardı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kalan Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı. Ada ekibi, İtalyan oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, Milan'a 70 milyon euro ödedi. 23 yaşındaki Sandro Tonali, Newcastle United'a transfer olarak İtalyan futbol tarihine geçti. Yıldız orta saha oyuncusu, en yüksek bonservis bedeli ödenen İtalyan oyuncu oldu.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti. Tonali bu transfer ile İtalyan tarihinin en pahalı oyuncusu olmayı başardı.

70 MİLYON EURO

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kalan Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı. Ada ekibi, İtalyan oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, Milan'a 70 milyon euro ödedi.

TARİHE GEÇTİ

23 yaşındaki Sandro Tonali, Newcastle United'a transfer olarak İtalyan futbol tarihine geçti. Yıldız orta saha oyuncusu, en yüksek bonservis bedeli ödenen İtalyan oyuncu oldu.

İtalyan tarihine geçti Newcastle'nin yeni transferini bütün dünya konuşuyor
YORUMLAR
500

Newcastle United FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Wagner isyanından beri haber alınamıyordu! Görevi bıraktığı ileri sürülen Savunma Bakanı Şoygu ilk kez konuştu
16:07 Wagner isyanından beri kayıptı! Görevden alındığı iddia edilen Savunma Bakanı Şoygu ilk kez konuştu
16:01 Kabine Erdoğan başkanlığında bir araya geldi! Gündemde memur ve emekliye zam ile kira artışı var
15:57 Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var
15:51 Önce bıçakladı, sonra yerde tekmeledi! Trans bireylerin araba kavgası kanlı bitti
15:49 Önce bıçakladı, sonra tekmeledi! Trans bireylerin araba kavgası kanlı bitti
15:48 Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti
15:44 İtalya tarihine geçti! Newcastle'nin yeni transferini bütün dünya konuşuyor
15:46 Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi
15:41 Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 16:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi 70 milyon euroya transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement