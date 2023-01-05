Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu ve Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda İngiliz ekibine kiralık olarak katılacağı iddia edilmişti. Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, basında çıkan haberlere cevap verdi.
Eddie Howe yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo için en iyisini diliyoruz ama bizim için bu çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.
Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'da bu iddialara üstü kapalı şekilde cevap verirken, "Avrupa'da işim bitti." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Ronaldo, Premier Lig'e geri dönecek mi? Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama geldi - Son Dakika