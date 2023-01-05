Ronaldo, Premier Lig'e geri dönecek mi? Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama geldi

6'lı masanın adayı kim olur? Bir tahmin de "Kulis bilgisi aldım" diyen Destici'den geldi

Hazine yardımı kesilen HDP'den ilk tepki! iktidara bir mesajları var

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu ve Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda İngiliz ekibine kiralık olarak katılacağı iddia edilmişti. Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, basında çıkan haberlere cevap verdi.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Eddie Howe yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo için en iyisini diliyoruz ama bizim için bu çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA İŞİM BİTTİ"

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'da bu iddialara üstü kapalı şekilde cevap verirken, "Avrupa'da işim bitti." ifadelerini kullanmıştı.