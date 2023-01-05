Ronaldo, Premier Lig'e geri dönecek mi? Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama geldi - Son Dakika
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Ronaldo, Premier Lig'e geri dönecek mi? Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama geldi

05.01.2023 18:16

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi halinde Cristiano Ronaldo'yu kiralayacakları yönünde çıkan haberleri yalanladı. Howe yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo için en iyisini diliyoruz ama bizim için bu çıkan haberler doğru değil." dedi.

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu ve Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda İngiliz ekibine kiralık olarak katılacağı iddia edilmişti. Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, basında çıkan haberlere cevap verdi.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Eddie Howe yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo için en iyisini diliyoruz ama bizim için bu çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA İŞİM BİTTİ"

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'da bu iddialara üstü kapalı şekilde cevap verirken, "Avrupa'da işim bitti." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Ronaldo, Premier Lig'e geri dönecek mi? Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo, Premier Lig'e geri dönecek mi? Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama geldi - Son Dakika
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