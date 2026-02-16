Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan Türkiye şampiyonu oldu

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, 12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen Türkiye Büyükler, Para Karate, Deaf Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Nezahat Ayhan, şampiyonada 34-45 yaş Kata kategorisinde Türkiye ikincisi, 35-45 yaş arası -75 kilo kategorisinde ise birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Uzun bir aranın ardından yeniden şampiyonalara dönen deneyimli antrenör, Aliağa'ya çifte gurur yaşattı.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Ayhan, 27-28 Şubat ve 1 Mart 2026 tarihlerinde Banja Luka'da düzenlenecek Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Aliağa'yı ve Türkiye'yi i temsil edecek.

Ayhan: "Aliağa Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim"

Şampiyona sonrası duygularını dile getiren Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, şu ifadeleri kullandı: "11 yıl sonra tekrar yarıştım ve aynı heyecanı yeniden yaşadım. Bu kez kızlarım, ailem, sporcularım ve velilerim de yanımdaydı. Onların desteği beni çok mutlu etti. Hem antrenör hem de bir anne olarak bu başarıyı elde ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Aliağa Belediyemizi en iyi şekilde temsil ettim ve etmeye devam edeceğim. Başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere, Aliağa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürümüz Serap Cerrahoğlu'na ve Aliağa Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Bilal Özkurt'a teşekkür ediyorum. Spor her yaşta güzel." - İZMİR