Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan Türkiye şampiyonu oldu

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan Türkiye şampiyonu oldu
16.02.2026 15:02  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, Manisa'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı. 34-45 yaş Kata kategorisinde Türkiye ikincisi, 35-45 yaş arası -75 kilo kategorisinde ise Türkiye şampiyonu oldu. Ayhan, Aliağa'yı ve Türkiye'yi uluslararası şampiyonada temsil etmeye hazırlanıyor.

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, 12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen Türkiye Büyükler, Para Karate, Deaf Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Nezahat Ayhan, şampiyonada 34-45 yaş Kata kategorisinde Türkiye ikincisi, 35-45 yaş arası -75 kilo kategorisinde ise birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Uzun bir aranın ardından yeniden şampiyonalara dönen deneyimli antrenör, Aliağa'ya çifte gurur yaşattı.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Ayhan, 27-28 Şubat ve 1 Mart 2026 tarihlerinde Banja Luka'da düzenlenecek Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Aliağa'yı ve Türkiye'yi i temsil edecek.

Ayhan: "Aliağa Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim"

Şampiyona sonrası duygularını dile getiren Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, şu ifadeleri kullandı: "11 yıl sonra tekrar yarıştım ve aynı heyecanı yeniden yaşadım. Bu kez kızlarım, ailem, sporcularım ve velilerim de yanımdaydı. Onların desteği beni çok mutlu etti. Hem antrenör hem de bir anne olarak bu başarıyı elde ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Aliağa Belediyemizi en iyi şekilde temsil ettim ve etmeye devam edeceğim. Başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere, Aliağa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürümüz Serap Cerrahoğlu'na ve Aliağa Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Bilal Özkurt'a teşekkür ediyorum. Spor her yaşta güzel." - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Yerel Haberler, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:51:47. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.