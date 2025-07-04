Nico Williams\'tan 10 yıllık imza

La Liga takımlarından Athletic Bilbao'nun Gana asıllı genç forveti Nico Williams, 30 Haziran 2035'e kadar kulüpte kalmasını sağlayacak uzun vadeli yeni anlaşmaya imza attı.

10 YILLIK YENİ İMZA

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Nico Williams, Athletic ile sekiz yıllık sözleşme uzatma anlaşmasını imzaladı. Kanat oyuncusu, Athletic'te daha fazla tarih yazma hedefiyle sözleşmesini 2035'e kadar yeniledi." denildi. Açıklamada, Athletic ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Williams'ın 30 Haziran 2035'e kadar Bilbao'da kalmasını sağlayacak on yıllık yeni anlaşmaya imza attığı belirtildi.

BARCELONA İLE ANILIYORDU

Nico Williams'ın ismi çok uzun süredir Barcelona ile anılıyordu ancak beklenen transfer maddi uyuşmazlıklar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

SEZON PERFORMANSI

İspanya Milli Takımı forması da giyen 22 yaşındaki Williams, geçen sezon Athletic Bilbao formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta 11 gol kaydetti.