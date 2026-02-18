Nicolo Melli ameliyat oldu! İşte parkelerden uzak kalacağı süre

Ligde ve EuroLeague'de zirve yarışını emin adımlarla sürdüren Fenerbahçe Beko'ya Nicolo Melli'den kötü haber geldi.

MELLI'NIN AYAK KEMİĞİNDE ÇATLAK

Safiport Erokspor ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldız oyuncusu Nicolo Melli'nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Nicolo Melli, takımımızın 17 Şubat Salı günü oynadığı Safiport Erokspor karşılaşmasında sağ ayak bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Deneyimli sporcumuz, planlanan tedavi süreci kapsamında bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Nicolo Melli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.'' ifadelerini kullanıldı.

6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilen deneyimli oyuncunun en az 6-8 hafta arasında parkelerden uzak kalacak.

NORMAL SEZONU KAPATTI

Bu sakatlıkla birlikte Nicolo Melli'nin normal sezonu kapatması, play-offlardan önce yeniden takıma katılması bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ

Euroleague'de 6.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.6 aaist, 0.8 top çalma ortalamaları ile oynayan Melli, takımına özellikle savunma katkısı ile büyük katkı sağlıyor.