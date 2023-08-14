Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni rotası Aston Villa

Nicolo Zaniolo, Galatasaray ile yolları ayırmanın eşiğinde. Kendisi için sarı-kırmızılıların kapısını çalan Aston Villa'da forma giymek istediği iddia edilen futbolcunun ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.

ASTON VILLA'YI İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Zaniolo, Aston Villa'ya transfer olmak için oldukça istekli. İtalyan futbolcu, yeni sezonda İngiliz ekibinin formasını giymeyi hedefliyor.

TEKLİFİN DETAYLARI

AS gazetesi ise Aston Villa'nın teklifine dair detayları paylaştı. Buna göre; İngiliz ekibi kiralama ücreti olarak 5 milyon euro verirken, Zaniolo'nun sözleşmesinde 20 milyon euroluk zorunlu satın alma ve 7 milyon euro bonus da olacak.