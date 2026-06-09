Niğde 19 Mayıs Ortaokulu Türkiye Üçüncüsü

2025-2026 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Sivas'ta düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Niğde 19 Mayıs Ortaokulu Küçük Erkek Takımı, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

28 ilden 45 takım ve 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Niğdeli sporcular, elde ettikleri dereceyle hem okullarını hem de kenti gururlandırdı. Takım, Türkiye üçüncülüğünü kazanarak kürsüye çıkmayı başardı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Türkiye üçüncüsü olan sporcular ve antrenörler tebrik edilirken başarılarının devamını dilendi. - NİĞDE