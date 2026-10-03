Niğde’de 3. Geleneksel Yarı Maratonu koşuldu

Niğde'de Ömer Halisdemir anısına düzenlenen 3. Geleneksel Yarı Maratonu, Türkiye'nin farklı illerinden ve 6 ülkeden 1100'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

'Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun' sloganıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometrelik Halk Koşusu parkurlarında mücadele etti. Maratonla birlikte Niğde'nin tarihi mirası, doğal güzellikleri ve şehir kültürü yol koşusuyla buluşturuldu.

21 kilometrelik yarı maraton, Kemerhisar'daki Tyana Antik Kenti Su Kemerleri önünden başladı. Tarihi noktadan start alan sporcular, parkuru Niğde şehir merkezinde tamamladı.

10 kilometrelik yarış şehir merkezinden başlayarak yine kent merkezinde sona ererken, 5 kilometrelik parkur ise Halk Koşusu olarak gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 21 kilometrelik parkurun başlangıç noktasının Tyana Antik Kenti olarak belirlenmesinin kentin tarihi değerlerinin tanıtılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Maratonun gelenekselleşmesini arzu ettiklerini belirten Akmeşe, organizasyonun sporcuların teşvik edilmesi ve çocuklara spor sevgisinin kazandırılması açısından da önemli olduğunu ifade etti. Vali Akmeşe, organizasyonun Ömer Halisdemir anısına düzenlendiğini hatırlatarak, Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

"Niğde'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 21 kilometrelik koşunun Tyana Antik Kenti önünden başlamasının önemli olduğunu aktardı. Niğde'nin Kemerhisar, Gümüşler Manastırı ve Yeşilburç gibi tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte gelişeceğini ifade eden Özdemir, organizasyona katılan sporcuların önemli bölümünün şehir dışından geldiğine dikkat çekti. Başkan Özdemir, sporcuların Tyana Su Kemerleri önünden yarışa başlamasının Kemerhisar'ın ve Niğde'nin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Yarışa katılan sporcular ise Ömer Halisdemir anısına düzenlenen anlamlı koşuda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometrelik parkurlarda derece elde eden sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.