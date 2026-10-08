Niğde'de Beşiktaş taraftar grupları, öğrencilere hediye dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Beşiktaş taraftar grupları, öğrencilere hediye dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de Beşiktaş taraftar grupları, öğrencilere hediye dağıttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş taraftar grupları, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde öğrencileri ziyaret ederek hediyeler verdi.

Beşiktaş taraftar grupları, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde öğrencileri ziyaret ederek hediyeler verdi.

Beşiktaş'ın Çarşı Vicdan ve Niğde Çarşı taraftar grupları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Azatlı Şehit Salim Erten İlkokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret eden taraftarlar, çocuklarla yakından ilgilenerek kırtasiye setleri, oyuncaklar ve takım tişörtleri hediye etti. Öğretmenlerle de sohbet eden taraftarlar, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Çarşı Vicdan taraftar grubu üyesi Serkan Odabaşı, Beşiktaş sevgisini sadece tribünlerde değil, hayatın her alanında yaşatmaya çalışan gönüllü bir ekip olduklarını söyledi.

"İlmi okuldan, hayatı Beşiktaş'tan" sloganıyla okulları gezdiklerini anlatan Odabaşı, çocukların mutluluğuna ortak olduklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Öğrencilere hediyeler verdiklerini anlatan Odabaşı, çocukların mutluluğuna vesile olan çalışmaların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
BeşiktaşÇiftlikAzatlıHediyeNiğdeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 16:14:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Niğde'de Beşiktaş taraftar grupları, öğrencilere hediye dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei