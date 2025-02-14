Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek - Son Dakika
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Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek

Niğde\'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 20 Nisan 2025'te Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek Niğde Yarı Maratonu'nun hazırlıkları ele alındı. Etkinlik, çeşitli parkur uzunluklarıyla katılımcılara doğa ve kültürle iç içe bir koşu deneyimi sunacak. Maratona kayıt için son tarih 14 Nisan 2025 olarak belirlendi.

14.02.2025 13:30
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Şehit Ömer Halisdemir anısına gerçekleştirilecek Niğde Yarı Maratonu için toplantı düzenlendi.

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, 20 Nisan 2025'te Şehit Ömer Halisdemir anısına gerçekleştirilecek Niğde Yarı Maratonu ile ilgili hazırlıklar ele alındı. Katılımcılara tarih, doğa ve kültürle iç içe bir parkurda koşma fırsatı sunacak bu etkinliğin sorunsuz ilerlemesi için kurumlar arası iş birliği ve alınacak tedbirler görüşüldü. Yapılan açıklamada düzenlenecek maratonun detayları da paylaşıldı. 21K Yarı Maraton - 21,0975 km (123 m yükselti), 10K Yol Yarışı - 10 km (56 m yükselti), 5K Yol Yarışı - 5 km (56 m yükselti) olarak belirlenirken 20 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek maraton için son kayıt tarihin ise 14 Nisan 2025 olduğu hatırlatıldı. Vali Cahit Çelik; Niğde'nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşecek bu anlamlı koşuya tüm sporcuları ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Maratona katılmak isteyenler www.nigdeyarimaratonu.com web sayfasından kayıt olabilecek ve detaylı bilgi alabilecekler. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton Düzenlenecek - Son Dakika
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