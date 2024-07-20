Niğde'de Spor Festivali ve Yarı Maraton Koşusu Başladı - Son Dakika
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Niğde'de Spor Festivali ve Yarı Maraton Koşusu Başladı

Niğde\'de Spor Festivali ve Yarı Maraton Koşusu Başladı

Niğde Valiliği, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar birçok spor branşında spor yaparken, Vali Cahit Çelik yarı maraton koşusunun startını verdi. Yarı maraton koşusu 3 etaptan oluşuyor ve yaklaşık 500 sporcu kayıt yaptırdı. Spor festivali, yarın yapılacak yarı maraton koşusuyla sona erecek.

20.07.2024 11:21
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Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu başladı.

Niğde Valiliği, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Doktor Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar tenis, futbol, voleybol, basketbol gibi birçok branşta spor yaptı.

Vali Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor festivali ve yarı maraton koşusunun startını verdiklerini söyledi.

Yarı maraton koşusunun 3 etaptan oluştuğunu aktaran Çelik, "Yarı maraton koşumuz 5, 10 ve 21 kilometreden oluşuyor. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinlikleri yapmayı istiyoruz. Beklediğimizden daha fazla kayıt oldu, 3 farklı etaba kayıt yaptıran sporcu sayısı yaklaşık 500 civarında. Tüm vatandaşlarımızı pazar gün yapacağımız etkinliğimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de spor etkinliklerine katılacağını ve yarı maraton koşusunda koşacağını belirtti.

Spor festivali, yarın gerçekleştirilecek yarı maraton koşusuyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Niğde'de Spor Festivali ve Yarı Maraton Koşusu Başladı - Son Dakika

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